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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل:ليس الجبواني ولا الميسري..الزبيدي يشترط اقالة هذا الوزير قبل توقيع اتفاقية الرياض والرئيس هادي يباغت الجميع ويوافق على الفور..لن تصدق من هو( صورة صادمة )

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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل:ليس الجبواني ولا الميسري..الزبيدي يشترط اقالة هذا الوزير قبل توقيع اتفاقية الرياض والرئيس هادي يباغت الجميع ويوافق على الفور..لن تصدق من هو( صورة صادمة ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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