بالوثيقة.. "صناعة وتجارة مأرب" تحذر من مياه معدنية ملوثة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 مايو 2020

الخليج 365 - متابعات

حذر مكتب الصناعة والتجارة في مأرب المستهلكين من شراء عبوات المياه المعدنية التي تنتجها أربعة مصانع وتسوقها في المحافظة؛ كونها ملوثة وغير صالحة للشرب.



وقال المكتب، في وثيقة رسمية، إنه أجرى تحاليلا لمياه أربعة مصانع، وهي: مياه صفاء سيئون، ومياه المدينة، ومياه طيبة، ومياه الجزيرة، وثبت أنها ملوثة وغير صالحة للاستهلاك.

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وطلب مكتب الصناعة الثلاجات المركزية وتجار الجملة والتجزئة عدم شراء أو بيع المياه الملوثة حتى يتم التزام المصانع المنتجة للمياه المذكورة بإجراء الإصلاحات والالتزام بالمعايير والمقاييس وضبط الجودة.

وأعلن المكتب أنه سيكلف لجانا ميدانية بسحب المياه الملوثة وضبط كل من يخالف التعليمات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين