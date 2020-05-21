تعز.. لجنة الطوارئ تستعرض الاوضاع الصحية وجهود مكافحة كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

استعرضت لجنة الطوارئ بمحافظة تعز في المؤتمر الصحفي الذي عقدته، الاربعاء، الاوضاع الصحية وجهود مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بالمحافظة.

واعلنت اللجنة في المؤتمر،عن تسجيل اصابة ١٨ حالة بفيروس كورونا في المحافظة ووفاة ٣ حالات وتعافي ٣ حالات ايضاً و١٥٠ حالة مخالطة وذلك منذ ظهور الوباء في المحافظة وحتى يومنا هذا الاربعاء.

واكد مدير عام مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور راجح المليكي ، ان مكتب الصحة يبذل جهوداً كبيرة في محاولة تتبع بؤر البوباء ومحاصرته رغم شحة الامكانيات والمتطلبات الضرورية التي تحتاج لها الفرق الصحية في مواجهة الفيروس والتعامل مع المصابين.

Advertisements

وكشف المليكي بان مكتب الصحة بالمحافظة سيقوم خلال اليومين القادمين بحملة مكثفة تتمثل في تنظيف بؤر الوباء ورش الشوارع والتنسيق مع صندوق النظافة لحملة ترفيع القمامة المكدسة وحملة نظافة شاملة سيرافقها رش ضبابي لمعظم الاحياء السكنية.

بدوره اوضح مدير المختبر المركزي الدكتور احمد منصور ، ان الحالات النشطة التي لايتم الابلاغ عنها ولايعلم عنها مكتب الصحة ولافرقه الصحية هي التي تشكل في هذه المرحلة مشكلة كبيرة في تعز..داعياً كافة المواطنين الى الابلاغ عن اي حالات مشتبهة لديهم وعدم إخفاء تلك الحالات دون الابلاغ عليها في الوقت التي تحتاج له تلك الحالات الى الرعاية الصحية الضروية واللازمة ، منوها الى ان اخفاء الحالات وعدم الابلاغ عنها لايخدم المريض وسيؤدي ذلك الى كارثة حقيقية للمريض شخصياً ولاسرة المريض وللمجتمع باكمله .

ودعا الدكتور احمد منصور كافة المواطنين الى عدم الخوف والقلق من الإبلاغ عن اي حالات مشتبهة تثبت لديهم سواء من افراد اسرهم او من جيرانهم والمحيطين بهم..مؤكدا ان الحالات المشتبهة ستتلقى الرعاية الصحية،وان الفرق الصحية ستقدم كافة الرعاية الصحية للحالات المشتبه اصابتها في داخل منازلهم.

من جانبه ،اوضح مدير عام مكتب المالية عضو لجنة الطوارئ الدكتور محمد السامعي ، بان المحافظة لم تتسلم اي دعم مالي من اي جهة كانت سوى ٢٠ مليون ريال كدعم حكومي اضافة الى ٢٠ مليون ريال تم توريدها لحساب مكتب الصحة من قبل السلطة المحلية بالمحافظة .

ودعا مدير عام مكتب التخطيط والتعاون الدولي عضو لجنة الطوارئ نبيل جامل، المنظمات الدولية الى القيام بدورها في هذه المرحلة وتقديم الدعم للقطاع الصحي لمواجهة فيروس كورونا