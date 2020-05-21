شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر العمودي: هل مبدأ المعاملة بالمثل مقبول في القانون الدولي؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قالت غادة العمودي_مدير برامج مؤسسة وعي هل مبدأ المعاملة بالمثل مقبول في القانون الدولي.



وقال بروفسور ايمن سلامة استاذ القانون الدولي العام جمهورية مصر العربية هذا سؤال مهم و يختصر الكثير من التساؤلات. لا، لا يوجد في القانون الدولي ما يسمى بالمعاملة بالمثل. من يرتكب اي نوع من الجرائم او الانتهاكات في النزاعات فهو مسؤل في حيث انه توجد اليات للمراقبة و التحقق من جرائم الحرب و التي بدايتها تكون تقصي الحقائق.

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