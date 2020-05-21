شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مسهور: تحريك الارتال العسكرية في الجنوب يهدف لإجهاض اتفاق الرياض والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال الكاتب والمحلل السياسي، هاني مسهور، إنه من الواضح أن تحريك الارتال العسكرية لحكومة هادي الفاسدة بعد وصول عيدروس الزبيدي للعاصمة السعودية الرياض يهدف لتفجير الموقف عسكرياً لأجهاض اتفاق الرياض.



وأضاف مسهور أن هذه الأفعال الغير منضبطة يجب أن تتوقف لمصلحة الجميع.

يشار إلى أن حكومة هادي دفعت بتعزيزات إلى مدينة شقرة الساحلية بمحافظة أبين

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