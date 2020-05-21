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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قتلى وجرحى حوثيون بغارات للتحالف في خب والشعف بالجوف والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 مايو 2020
الخليج 365 ـ الجوف
قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الخميس، 21/أيار/2020، مواقع للمتمردين الحوثيين في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن.
وقالت مصادر محلية إن مواقع للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية "خب والشعف" تعرضت لقصف جوي عنيف.
وأضافت المصادر أن القصف تزامن مع تحليق مكثف للمقاتلات الحربية في أجواء المديرية.
وأكدت المصادر سقوط قتلى وجرحى من المليشيا جراء القصف
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