قتلى وجرحى حوثيون بغارات للتحالف في خب والشعف بالجوف

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 مايو 2020 الخليج 365 ـ الجوف قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الخميس، 21/أيار/2020، مواقع للمتمردين الحوثيين في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن.

Advertisements وقالت مصادر محلية إن مواقع للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية "خب والشعف" تعرضت لقصف جوي عنيف. وأضافت المصادر أن القصف تزامن مع تحليق مكثف للمقاتلات الحربية في أجواء المديرية. وأكدت المصادر سقوط قتلى وجرحى من المليشيا جراء القصف

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