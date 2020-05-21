شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أبرز عناوين "الخليج 365" للفترة الصباحية اليوم الخميس.. تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 مايو 2020 الخليج 365 ـ خاص ينشر "الخليج 365" أبرز عناوين الأخبار للفترة الصباحية من يومنا هذا الخميس، 21/أيار/2020، والتي جاءت على النحو التالي:

ـ كيف ستتعامل توكل مع خطاب الكراهية من قبل عناصر جماعة الإخوان؟ https://www.elyamnelaraby.com/480890 ـ صحيفة: الإمارات في كل الأوقات واضحة حازمة في دعم اتفاق الرياض https://www.elyamnelaraby.com/480885 ـ التحالف: ارتكاب مليشيات الحوثي 3860 اختراقا لوقف إطلاق النار منذ إعلانه. https://www.elyamnelaraby.com/480879 ـ مليشيا الحوثي بإب تواصل أنشطتها وفعالياتها الطائفية رغم انتشار كورونا https://www.elyamnelaraby.com/480873 ـ البيضاء.. القوات الحكومية تصد هجمات للحوثيين في جبهة قانية Advertisements https://www.elyamnelaraby.com/480869 ـ مقتل طفل دهساً بطقم قيادي حوثي في إب https://www.elyamnelaraby.com/480868 ـ قيادي حوثي يسجن أكثر من 20 تاجرا في إب لإجبارهم على دفع جبايات https://www.elyamnelaraby.com/480867 ـ قذائف الحوثي تقصف أحياء حيس جنوب الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/480866 ـ الحوثيون يستهدفون منازل المواطنين في التحيتا والجبلية جنوب الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/480865 ـ قصف حوثي على "بني مغاري" جنوب الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/480862

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