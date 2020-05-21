صحيفة: الإمارات في كل الأوقات واضحة حازمة في دعم اتفاق الرياض

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 مايو 2020

أبو ظبي عدن - الخليج 365

كتبت صحيفة خليجية، تحت عنوان " اتهام مرفوض" .. لم تنصت الإمارات يوماً إلى الأصوات النشاز، ولا تهتز أو تكترث لمواقف مغردين خارج السرب، وشعارها الذي رفعته باسم «الإنسانية أولاً»، نهج دائم وبصمات راسخة.



وأشارت صحيفة "الاتحاد" الصادرة اليوم الخميس تابعها "الخليج 365" إلى أنه في اليمن، كانت الإمارات سباقة دائماً منذ بداية تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، لنصرة قرار الشعب في مواجهة مغتصبي الحقوق من ميليشيات الحوثي.

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وتابعت أنه إذا كان للبصمات أن تتحدث، فالشهادات كثيرة بداية من تحرير عدن، إلى طرد «الحوثيين» من أكثر من 80% من الأراضي اليمنية، ومروراً بطرد «القاعدة» و«داعش» من حضرموت وشبوة وغيرهما من المحافظات، وانتهاء بسيل لم يتوقف يوماً من مساعدات الإغاثة في كل منطقة وقرية يمكن أو يصعب الوصول إليها.

وأضافت في الحل السياسي، لم تترك الإمارات أي مناسبة عربية أو دولية إلا وكانت هذه رسالتها الأولى في اليمن، داعمة ومؤيدة لكل جهد يصب في هذا الاتجاه .. أما عن أحداث الجنوب، والأزمة التي تنام وتستيقظ بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي، فالمسألة داخلية بحتة. والإمارات في كل الأوقات واضحة، حازمة في دعم اتفاق الرياض الذي يلزم الطرفين بآليات محددة للحل.

وقالت أما أن تحمل الحكومة اليمنية تقصيرها السياسي والعسكري للإمارات، فالاتهام من أي كان مرفوض قطعياً، بعد أكثر من 5 سنوات من التضحيات ودماء الشهداء.

واختتمت "الاتحاد" افتتاحيتها بقولها .. الإمارات لا تتحدث عن نفسها، بل تترك بصماتها الإنسانية تتحدث عنها