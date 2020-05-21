التحالف: ارتكاب مليشيات الحوثي 3860 اختراقا لوقف إطلاق النار منذ إعلانه.

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

كشف التحالف العربي ارتكاب مليشيات الحوثي 3860 اختراقا لوقف إطلاق النار منذ إعلانه.



وأكد التحالف العربي أن مليشيات الحوثي ارتكبت 102 خرق لوقف إطلاق النار في اليمن خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وكان التحالف العربي أعلن تمديد وقف إطلاق النار لمدة شهر من الخميس 23 أبريل/نيسان الماضي، وذلك بعد إعلانه السابق في 8 أبريل/نيسان وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين.

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ويستخدم الحوثيون جائحة كورونا، كأداة ابتزاز ووسيلة لجمع الأموال من اليمنيين والتجار في صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرتهم.

وقال تجار إن المليشيا الإرهابية قامت بإغلاق عشرات الأسواق تحت ذريعة الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي كورونا، ثم تسمح بإعادة فتحها بعد أيام لكن بعد دفع ملايين الريالات.

وتسود مخاوف عالمية جدية هذه الأيام من تفشي فيروس كورونا في اليمن، الذي يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم منذ أعوام، وتستمرّ فيه المواجهات جراء رفض المليشيا الحوثية للهدنة الإنسانية، كما يعاني قطاعه الصحي بشدة.

ومن المقرر أن تنتهي الهدنة التي أعلنها التحالف من جانب واحد في 23 مايو/أيار الجاري، وسط تحركات دولية مكثفة لوقف شامل لإطلاق النار واستئناف العملية السياسية.