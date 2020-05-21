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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مليشيا الحوثي بإب تواصل أنشطتها وفعالياتها الطائفية رغم انتشار كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 مايو 2020
إب - الخليج 365
تواصل مليشيا الحوثي تنفيذ أنشطتها وفعالياتها المختلفة بعدة مديريات من محافظة إب، وسط اليمن، رغم تسجيل عشرات الإصابات وعدد من الوفيات بفيروس كورونا المستجد بالمحافظة.
مصادر محلية أكدت إقامة المليشيا الحوثية فعاليات بمناسبة "ذكرى إستشهاد الإمام علي" في عدة مديريات بمحافظة إب، وبعيدا عن إجراءات وقائية لمنع التجمعات السكانية.
وبحسب المصادر فقد نفذت مليشيا الحوثي الإنقلابية فعالية بذكرى استشهاد الإمام علي في منطقة حمير بمديرية مذيخرة جنوب غرب مدينة إب.
وأفادت المصادر تنفيذ أنشطة وفعاليات مماثلة في مديريات يريم والرضمة وفي مديريات أخرى دون إستشعار للمخاطر الكارثية والمترتبة على التجمعات الكبيرة والتي تكون مركز لنشر وتفشي فيروس كورونا بشكل لافت وسريع.
وأكدت مصادر طبية تسجيل عدد من حالات الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في عدد من مديريات المحافظة، في الوقت الذي تواصل فيه إنكار وجود الوباء في المحافظة
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