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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البيضاء.. القوات الحكومية تصد هجمات للحوثيين في جبهة قانية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 مايو 2020
البيضاء - الخليج 365
أعلنت القوات الحكومية كسر هجوم شنته مليشيا الحوثي الانقلابية، على مواقعه بمنطقة قانية في محافظة البيضاء وسط اليمن.
وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة ، في تغريدة على تويتر، إن "الجيش الوطني تمكن من صد هجوم نشته مليشيا الحوثي في جبهة قانية شمال البيضاء".
وأضاف المركز، أن طيران التحالف العربي دمر تعزيزات للمتمردين الحوثيين كانت في طريقها إلى الجبهة ذاتها، دون ذكر مزيد من التفاصيل.
وتتواصل المواجهات المسلحة بين قوات الجيش ومليشيا الحوثي الانقلابية في عدة جبهات بمحافظة البيضاء، وسط تراجع لمليشيا الحوثي التي خسرت عدة مواقع مهمة خلال الفترة الماضية
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