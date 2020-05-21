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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل طفل دهساً بطقم قيادي حوثي في إب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 مايو 2020
إب - الخليج 365
أقدم نجل قيادي حوثي على قتل طفل في الثالثة من عمره، دهساً بطقم عسكري في مدينة إب، وسط اليمن.
وقالت مصادر محلية، إن الطفل "أسعد هيثم الإدريسي" توفي، بعد دهسه من طقم كان يقوده نجل مدير مديرية المشنة المعينة من الحوثيين، عبدالله المتوكل.
وبحسب المصادر فإن الطفل الإدريسي توفي على الفور بعد دهسه، فيما فر الجاني المدعو متوكل عبدالله المتوكل" بعد الحادثة دون الاكتراث لماجرى.
وخلال سنوات الانقلاب توفي عدد من المواطنين في مدينة إب، غالبيتهم من الاطفال، دهساً بأطقم حوثية، في ظل انتهاكات وجرائم مستمرة بحق المدنيين.
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