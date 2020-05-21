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مقتل طفل دهساً بطقم قيادي حوثي في إب

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إب - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 مايو 2020

مقتل طفل دهساً بطقم قيادي حوثي في إب

إب - الخليج 365

أقدم نجل قيادي حوثي على قتل طفل في الثالثة من عمره، دهساً بطقم عسكري في مدينة إب، وسط اليمن.

 

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وقالت مصادر محلية، إن الطفل "أسعد هيثم الإدريسي" توفي، بعد دهسه من طقم كان يقوده نجل مدير مديرية المشنة المعينة من الحوثيين، عبدالله المتوكل.

 

وبحسب المصادر فإن الطفل الإدريسي توفي على الفور بعد دهسه، فيما فر الجاني المدعو متوكل عبدالله المتوكل" بعد الحادثة دون الاكتراث لماجرى.

 

وخلال سنوات الانقلاب توفي عدد من المواطنين في مدينة إب، غالبيتهم من الاطفال، دهساً بأطقم حوثية، في ظل انتهاكات وجرائم مستمرة بحق المدنيين.

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