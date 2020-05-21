قيادي حوثي يسجن أكثر من 20 تاجرا في إب لإجبارهم على دفع جبايات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

أقدم قيادي بارز من مليشيا الحوثي الإنقلابية على سجن العشرات من تجار محافظة إب لإجبارهم على دفع جبايات مالية كبيرة.



مصادر مطلعة أفادت أن القيادي الحوثي "ماجد التينة" والقادم من محافظة ذمار، قام بسجن عدد من تجار محافظة إب بعد رفضهم دفع جبايات مالية كبيرة فرضت عليهم بقوة السلاح.

وبحسب المصادر فقد قام القيادي الحوثي المدعو ماجد التينه بسجن أكثر من 20 تاجر من أبناء محافظة إب، لإجبارهم على دفع جبايات مالية كبيرة تحت مسمى "الزكاة".

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المصادر أكدت أن السجناء يتم إدخالهم سجن خاص بالقيادي التينة بعيدا عن السجون الرسمية، وبعيدا عن إجراءات الوقاية من فيروس "كورونا" وهو ما يشكل خطر كبير حيث أفرج عن تجار بعد أن دفعوا جبايات ويخشى مخالطتهم لمصابين بالفيروس، وهو ما ينعكس سلبا على أبناء المحافظة خصوصا وأن التجار يخالطون المواطنين بشكل مباشر.

وعمت حالة من الاستياء في أوساط التجار والمواطنين جراء الجبايات المالية التي يفرضها القيادي "التينة" والتي ستنعكس بشكل سلبي على أسعار المواد الغذائية والسلعية.

ويعرف القيادي الحوثي "التينة" سوابق الجنائية واعتداءه على القضاة بمحافظة ذمار فضلا عن الفساد المالي والإداري.

ومنعت مليشيا الحوثي الإنقلابية التجار من دفع الزكاة للفقراء والمساكين والمعدمين وتسليمها للمليشيات في الوقت الذي رفعتها بنسبة تزيد عن 1000% بحسب العديد من التجار