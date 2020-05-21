قصف حوثي على "بني مغاري" جنوب الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 مايو 2020

الحديدة - الخليج 365

تسبب قصف حوثي، بحالة من الهلع والخوف في منطقة بني مغاري في مديرية حيس جنوب الحديدة.



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ويأتي هذا ضمن سلسلة خروقاتها وانتهاكاتها اليومية للهدنة الأممية.

وأفادت مصادر محلية، بأن المليشيات استهدفت من مناطق سيطرتها قرية بني مغاري بعدد من قذائف الهاون الثقيل، مخلفة حالة من الهلع والخوف في أوساط المواطنين القاطنين في منازلهم.

وتستمر مليشيات الحوثي في تصعيد عملياتها العسكرية واختراق الهدنة الأممية بشكل يومي دون اكتراث لقداسة شهر رمضان المبارك أو اعتبار للوضع الإنساني في ظل الصمت الدولي والأمم المتحدة