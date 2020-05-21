شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الأوقاف: نتمنى ألا تتحول فرحة العيد إلى موسم مزروع بالجنائز والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 مايو 2020 عدن - الخليج 365 قال وزير الأوقاف والإرشاد بالحكومة الشرعية، أحمد عطية، "أتمنى من الجميع ألا تتحول فرحة العيد إلى موسم مزروع بالجنائز.

وأضاف بأن التباعد الاجتماعي أصبح اليوم واجب شرعي. Advertisements وكتب وزير الأوقاف في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي" تويتر" صلوا العيد في بيوتكم.. وتابع "ولا تجتمعوا في صلاة العيد فتكونوا سببا لكوارث انتشار الفيروس فحماية المجتمع من كورونا فريضة وواجب شرعي مقدس"

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