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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رسالة من شيخ الحضارم بالسودان لمحافظ حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 مايو 2020
متابعات_ الخليج 365
ارسل ســـعيد ســـالم باعوم رئيس الجالية اليمنية في الخرطوم سابقا رسالة قال:
حضرة جناب المكرم المحافظ / فرج ســــالمين البحسني – المحترم حفظة الله
الســــــــــلام عليكم ورحمة الله وبركاته
انني اعلم تماما المشغولية الكثيرة عليكم والمسؤولية الكبيرة على عاتقكم , وأنكم لا تعلون جهدا فى القيام بواجبكم , فارجوا أن تسمحوا لي بطرح رأي عليكم من خلال التجارب في الحياة بخصوص البناء والســــكن , سيما وأن الســـكن من أهم متطلبات الحياة للانسان .
فعليه وكما لمسنا وشــــاهدنا فى عهد الإدارة البريطانية في الســـــودان وعدن , بأن تقدم الدولة ممثلة في وزارة الاســـــكان مصلحة الأراضي بتخطيط المساكن في شكل مخططات ســــكنية بقطع مرقمة وتضع لها خدمات المياه والكهرباء وخدمات المدارس والمراكز الصحية ودور العبادة , ثم تعهد لقســــم الاشغال بتنفيذ الخدمات ممول من تلك المصلحة , وتقسيم التكاليف على تلك القطع بحســــب تميزها , ثم تعلن تقســـــيمها للمواطنيين للبيع حسب التكاليف المدفوعة للخدمات , بشرط بنأها في مـــدة محددة سنة واحدة قابلة للتجديد ستة شهور فقط لعدم استغلالها كأرض , وبعد اكتمال البناء وابراز شــــهادة الاكمال يكون للمواطن الحق والخيار في أربع حالات اما الســـــكن او الإيجار أو البيع كعقار جاهز للسكن , او أن يغلق باب داره إلى حين الحوجة اليه خاصة المغترب إذا عاد .
وبالتالي يتم تفويت الفرصة على المتاجرة بالأراضي واستغلالها كســـلعة , وايضا حلا جزريا لأزمة الحصول على الســـكن للمحتاج اليه , وتحفيز المغتربين الحضارم المنتشــــرين في العالم بأن يشيدوا لهم في اوطانهم ماءوا , عندما يعودا اليه كما حدث ذلك عدة مرات بأن اطروا للعودة من الهــــند واندنوسيا و وأفريقيا وكذلك عند اجتياح الكويت , فقد جاء بعض الحضارم للمكلا بسياراتهم يحملون امتعتم فلم يجدوا ماءوا فعانوا الامرين .
ويمكن أن تكون تلك المخططات في المدن الرئيسية في الملكلا والشحر والقطن وسيؤون وتريم , حيث أن العئدين من الخارج دوما يفضلون العيش فى هذه المدن .
مع تحياتي و فايق احترامي لشـــخصكم, اسال الله لكم العمر المديد والعمل السديد لخدمة البلاد والعباد .
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