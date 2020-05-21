شكرا لمتابعة خبر عن بعد وصول الزبيدي الرياض .. صدور اوامر عسكرية عليا للجيش اليمني في ابين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر محلية، أن "توجيهات عليا صدرت امس الاربعاء لقوات الجيش الوطني بمحافظة ابين تقضي بوقف أعمال القتال بانتظار ما ستسفر عنه مشاورات الرياض عقب وصول عيدروس الزبيدي الى السعودية.

أفادت مصادر ميدانية، بأن هدوءًا حذرًا يسود جبهات القتال في محافظة أبين جنوبي اليمن، منذ فجر امس الاربعاء، بين قوات الحكومة الشرعية ومسلحي المجلس الانتقالي الجنوبي في تاسع أيام المعارك. .

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

شاهد : من هو الشخص الذي ارتمت الفنانة "نانسي عجرم" في حضنه وأثارت جدلاً واسعاً في جميع شبكات التواصل (صور وتعليقات صادمة)

شاهد : الفنانة المغربية مريم حسين تبصق في وجه رامز جلال وتسبه.. هذا ما قالته عن الـ 10 مليون دولار (فيديو)

مذيعة الجزيرة علا الفارس تهز الخليج وتستفز السعوديين بكلمتين فقط ..وشمس الكويتية تفقد صوابها وترد بهذه الطريقة

بالفيديو .. مذيعة MBC “لجين عمران“ تكشف حقيقة زواجها من رجل أعمال إماراتي .. وورطتها مع أطباء التجميل !

شاهد : الفنانة المغربية مريم حسين تبصق في وجه رامز جلال وتسبه.. هذا ما قالته عن الـ 10 مليون دولار (فيديو)

هل تذكرون ’’سارة’’ زوجة ”العكيد معتز” نجم ’’باب الحارة’’ شاهد كيف ظهرت بشكل جذاب وجمال فاتن لن تعرفها (صور)

مغتصب أطفال الرياض .. مغردون يطلون هاشتاق يتصدر ترند السعودية .. تفاصيل مدهشة

Advertisements

أسيل عمران تُثير غضب الشارع السعودي بعد ظهورها في مسلسل “مخرج 7” وكلامها بشأن المثلية.. شاهد

ملياردير سعودي يتزوج اجمل نجمة في مسلسل "باب الحارة" ويضع شرطين .. والنجمة توافق على كل شروطه من بينها ترك المسيحية ودخول الاسلام

أخيرآ : خادمة نانسي عجرم تحسم الجدل وتعترف أمام القاضي بالعمل الفاضح الذي كان يقوم به زوج نانسي أثناء دخول الشاب السوري فقتله خشية من الفضيحة (تفاصيل)

|| لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد

وأشارت إلى أن "هدوءًا حذرًا في كل خطوط التماس بين القوات الحكومية وقوات الإنتقالي الجنوبي شرق وشمال شرق زنجبار، عاصمة محافظة أبين".

وذكرت المصادر، أن جهود تهدئة بذلها التحالف العربي بقيادة السعودية، أدت إلى توقف لإطلاق النار بشكل شبه كامل في جميع المواقع العسكرية في محافظة أبين.

ووصل، مساء الثلاثاء، وفد من المجلس الانتقالي برئاسة ”عيدروس الزبيدي“ المقيم في أبو ظبي إلى العاصمة السعودية الرياض، للتشاور حول وقف العمليات العسكرية في أبين، وإمكانية إيجاد مخرج يتيح العودة لتنفيذ اتفاق الرياض.

وتسعى قوات الحكومة لاستعادة السيطرة على مدينة عدن التي يسيطر عليها المجلس الانتقالي منذ أغسطس الماضي بعد تنفيذهم تمردًا عسكريًا .

في السياق، كشفت مصادر حكومية، عن وجود مساعٍ للرئيس عبد ربه منصور هادي بالتنسيق مع السعودية والمجتمع الدولي والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن لدعم جهود الحكومة في إحلال السلام والعودة إلى تطبيق اتفاق الرياض، واستعادة مؤسسات الدولة.

بالتزامن، عقد مجلس الوزراء اجتماعاً افتراضياً عبر الاتصال المرئي عن بُعد برئاسة معين عبد الملك، لمناقشة الجهود المطلوبة للتعامل العقلاني والحكيم معها بما يحافظ على تماسك الدولة والحكومة الشرعية.