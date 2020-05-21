شكرا لبحثكم عن خبر الحوثي يعترف ب715وفاة في مناطق سيطرته .. ويبرر سبب دفنها جماعيا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - بررت مليشيات الحوثيين عمليات الدفن الجماعي في العاصمة صنعاء بأنها لجثث مجهولة كانت موجودة في ثلاجات مستشفيات امانة العاصمة.

وحسب رد وزير الصحة في حكومة مليشيات الحوثيين، طه المتوكل، على سؤال عن عمليات الدفن الجماعي التي تشهدها مقابر صنعاء من قبل فرق طبية تابعة للحوثيين.

وقال، لعلنا تابعنا جميعا الجثث التي يتم دفنها في صنعاء هذه الأيام من قبل فرق طبية وجرى تسجيل فيديوهات عنها من بعض المقابر على أنها ضحايا لفيروس كورونا وأثير بسببها القلق لدى الناس.

واضاف، الحقيقة أن تلك الحالات ليست كما يقال بسبب كورونا، بل هي جثث متكدسة في ثلاجات المستشفيات منذ سنوات لأشخاص معظمهم مجهولي الهوية وعددها 715 جثة في عموم المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

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ولفت، النيابة العامة دشنت مشروع الدفن في مارس الماضي وبدأت بدفن 67 جثة في محافظة الحديدة، وأواخر شهر شعبان الماضي أعلنت في في صحيفة الثورة وفي أكثر من عدد عن جثث سيتم دفنها في صنعاء.

وأردف، وبالتأكيد يتم دفن الجثث بعد أن تعذر التعرف على هوياتها وتجاوز بقاءها المدة القانونية، وبعد النشر عنها في وسائل الإعلام الرسمية المقروءة ولم يظهر من يطالب بأخذها.

واشار ان الفيديوهات المتداولة من بعض المقابر تظهر فرقا طبية وبعض الأشخاص الذين يرتدون كمامات أو يربطون على وجوههم بالشيلان (السماطات) يدفنون جثثا بداخل أكياس بلاستيكية طبية عازلة يتم الترويج لها على أنها لحالات كورونا في صنعاء والبعض يقول إن الحوثيين يدفنون ضحايا كورونا دون السماح للأهالي بأخذها، وهذا كذب يراد به النيل من الخصوم فقط.

الى ذلك تضج وسائل مواقع التواصل الاجتماعي بصور ومقاطع فيديو لعدد من المصابين بفيروس كورونا في العاصمة صنعاء، فيما تواصل المليشيات الحوثية بتبرير عمليات الدفن انها لجثث مجهولة وتقوم بدفنها تحت حراسة امنية واجراءات طبية مشددة.