شكرا لبحثكم عن خبر العمراني يكشف الطريقة السليمة لصلاة العيد في زمن كورونا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أصدر القاضي محمد بن إسماعيل العمراني، مفتي عام الجمهورية اليمنية، الاربعاء، فتوى بشأن صلاة العيد في ظل تفشي "كورونا".

ونشر القاضي على صفحته بالفيسبوك رده على عدة أسئلة قال أنه تكرر طرحها عليه كثيرًا خلال الأيام الماضية، منها؛ سؤال خاص بجواز إقامة صلاة العيد في المنازل في ظل جائحة كورونا و خصوصا بمن لديهم حظر ومنع في بلدانهم من صلاة العيد بسبب كورونا.

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وقال القاضي العمراني في رده على السؤال "بأن صلاة العيد جائز إقامتها في المنازل وبدون خطبة".

وفي سؤال آخر بشأن حكم المباعدة بين المصلين بسبب كورونا (متر ونصف) بين كل شخصين في صلاة الجماعة؛ أجاب العمراني بأن ذلك "متوقف في المسألة". واجاز القاضي للمغترب خارج البلاد بإخراج زكاة الفطر في اليمن.

وتأتي فتاوى العمراني، بالتزامن مع عدة إجراءات احترازية في المساجد والاسواق والجامعات والمدارس، مع إرتفاع إجمالي الحالات المؤكد إصابتها بفيروس كورونا في اليمن منذ العاشر من أبريل حتى مساء اليوم إلى (180) حالة بينها (29) وفاة و(5) حالات تعافي.

وكانت الامم المتحدة أعلنت ارتفاع عدد حالات الإصابة بـ "كورونا" بنسبة 325% خلال أسبوع، مع نسبة وفيات مثيرة للقلق بلغت 15.9%.