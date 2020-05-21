اللجنة العليا لمكافحة الأوبئة توجه دعوه هامة للمواطنين بشأن عيد الفطر المبارك

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

دعت اللجنة العليا لمكافحة الأوبئة المواطنين إلى الاستمرار بالالتزام بالإجراءات الوقائية خصوصاً عدم المصافحة والمعانقة وتجنب الازدحامات والزيارات العيدية حفاظاً على حياتهم، كون اليمن لم يعد خاليا من الوباء.

فيما يلي نص البيان:

تزف اللجنة العليا لمكافحة الأوبئة أطيب التحايا والتبريكات للقيادة والشعب اليمني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك أعاده الله على الجميع باليُمن والخير والبركات والانتصارات، وحرصاً منها على حياة المواطنين تدعو الجميع إلى الاستمرار بالالتزام بالإجراءات الوقائية خصوصاً عدم المصافحة والمعانقة وتجنب الازدحامات والزيارات العيدية حفاظاً على حياتهم ومن يحبون وتفادياً لنشر المرض على مستوى أوسع في حال التهاون وعدم الالتزام بجدية بالتعليمات كون اليمن لم يعد خالياً من الوباء.

وتوصي اللجنة العليا لمكافحة الأوبئة جميع أبناء الشعب اليمني بالاكتفاء بالعيد في أماكن تواجدهم وعدم السفر أو التنقل بين المدن والمناطق وتنصح بالاكتفاء بالتواصل الهاتفي مع الأرحام والأصدقاء للمعايدة.