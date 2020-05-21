شكرا لمتابعة خبر عن وفاة قيادي مؤتمري بارز .. ورجل أعمال معروف بفيروس كورونا في العاصمة صنعاء (الاسم ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وتوفي رجل الاعمال محمد يحيى ابوالرجال في ساعة متأخرة من ليل الثلاثاء بعد اصابته بفيروس كورونا وسط تكتم شديد.

وفيما قال الحوثيون ان ابو الرجال توفي اثر مرض عضال ، قالت مصادر مطلعة لـ«مأرب برس» ان ابو الرجال اصيب باعراض مشابهه لاعراض كورونا قبل نحو اسبوع ولم ينقل الى اي مستششفى، بل كان يتردد عليه الاطباء الى منزله ،بصنعاء ،حتى مات.

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واشارت المصادر الى اصابة احد افراد اسرته بنفس الاعراض الذي توفي بسببها رجل الاعمال ابو الرجال.

ومحمد يحيى ابو الرجال هو عضو مجلس النواب سابق عن حزب المؤتمر، ورجل اعمال معروف يملك شركات «ابوالرجال التجارية».

وابوالرجال ،قيادي مؤتمري بارز وعضو اللجنة الدائمة في الحزب، وينحدر من مدينة رداع بمحافظة البيضاء.

وعزى رئيس حزب المؤتمر (جناح صنعاء) صادق امين ابو راس، في وفاة ابو الرجال وقال: كان يعتبر من الشخصيات التنظيمية والاجتماعية الكبيرة بمحافظة البيضاء.