شكرا لمتابعة خبر عن بعد تحركات خطيرة لـ”عقيد خائن“ ودخول ملايين الدراهم.. اجتماع عسكري في برئاسة المحافظ محروس في سقطرى .. وقرارات حاسمة تغضب المجلس الانتقالي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عقدت اللجنة الأمنية بمحافظة أرخبيل سقطرى، الأربعاء 20 مايو/أيار، اجتماعاً استثنائياً برئاسة المحافظ رمزي محروس وحضور قائد قوات الواجب السعودية العميد ركن بحري عبدالرحمن الحجي.

وناقش الاجتماع الذي حضره قادة الألوية والوحدات العسكرية والأمنية، الأوضاع والمستجدات الأمنية والعسكرية في المحافظة.

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وتطرق الاجتماع إلى التصعيد من قبل مليشيات الانتقالي ومحاولاتهم الاستفزازية وإقلاق السكينة العامة في المجتمع خلال شهر رمضان المبارك وعمليات التحشيد وقطع الطرقات.

وأكد الاجتماع على ضرورة مواجهة هذه الظاهرة بحزم وفق الطرق القانونية الممكنة وبإسناد من قوات الواجب السعودية كداعم مساندة للقوات الشرعية في استتباب الأمن والاستقرار في المحافظة.

وشدد محافظ سقطرى على ضرورة تحمل قادة الألوية والوحدات العسكرية والأمنية مسؤولياتهم المنوطة بهم وتكاتف الجهود بما يحقق الحفاظ على أمن واستقرار المحافظة.

وفي وقت سابق اليوم، قال مسؤول محلي، إن مليشيا الانتقالي المدعومة من الإمارات، تواصل تعطيل عمل ميناء الجزيرة بعد رفضها السماح لمدير الميناء من مزاولة عمله.

والخميس الماضي، منعت القوات السعودية، سفينة إماراتية من الدخول إلى ميناء سقطرى وتفريغ حمولتها".

في السياق، قال مسؤول حكومي، إن دولة الإمارات أرسلت، دفعة جديدة من الأموال لدعم مخطط جديد يهدف إلى إسقاط محافظة أرخبيل سقطرى شرقي اليمن، في يد قوات المجلس الانتقالي.

وأوضح "مختار الرحبي"، مستشار وزير الإعلام" في تغريدات على تويتر، أن "قائدا عسكريا منشقا عن الجيش اليمني، وصل سقطرى قادما من الإمارات على متن سفينة شحن، وبحوزته 30 مليون درهم (نحو 8 مليون دولار أمريكي)"

وأضاف الرحبي: "العقيد الخائن والمتمرد محمد أحمد علي فعرهي قائد كتيبة السواحل، وصل سقطرى قادما من الإمارات عبر سفينة شحن ومعه مبالغ مالية تقدر بـ 30 مليون درهم إماراتي لتغطية نفقات التمرد في اللواء الأول مشاه بحري (خاضع لسيطرة الإنتقالي الجنوبي)".

وأكد أن "عملية صرف وتوزيع هذه الأموال بدأت الإثنين، تزامنا مع بدء تحضيرات للانتقالي للسيطرة على مدينة حديبو عاصمة محافظة أرخبيل سقطرى".

وبين الفينة والأخرى يسعى مسلحون تابعون للمجلس الانتقالي ومنشقون عن الجيش، إلى السيطرة على المرافق الحكومية في المحافظة بدعم وتمويل من الامارات عبر ضابطها في الجزيرة خلفان المزروعي.