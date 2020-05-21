شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن عاجـــل : وفاة الفنان الإماراتي حسين الجسمي فجر اليوم بحادث مروري مروع .. والحزن يجتاح الوطن العربي ..صور وتفاصيل أولية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - قال ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي ان الفنان الإماراتي "حسين الجسمي" توفي في الساعات الاخيرة من مساء يوم امس بحادث مروري بالقرب من منزله في دبي .

وزعم الناشطون ان الفنان الجسمي كان عائدا إلى منزله برفقة احد اصدقائة وفقد السيطرة على سيارته نتيجة السرعة الزائدة ، ما أدى الى انقلابها عدة مرات .

------------------------------

شاهد آخر الأخبار الساخنة :

* مذيعة MBC السعودية "لجين عمران" تدلي باعتراف جريء : كنت على علاقة مع هذا الرجل ومارست معه الجنس ..لكن النهاية كانت صادمة .."فيديو"

* عاجـــل : وفاة الفنان الإماراتي حسين الجسمي فجر اليوم بحادث مروري مروع .. والحزن يجتاح الوطن العربي ..صور وتفاصيل أولية

* رامز جلال يتجاوز الخطوط الحمراء.. وموجة غضب واسع ضد قناة MBC بسبب هذة المقاطع من حلقة اليوم في برنامج "رامز مجنون رسمي" .. شاهد

* تسريب صور صادمة للأميرة السعودية "نزهة بنت سعود" مع أحد الملوك .. شاهد

• فتاة تشتكي للفنان عادل إمام أن زوجها كل مايدخل عليها ليعاشرها يشوفها قرد ..شاهد كيف عالجها الزعيم ..فيديو

* فتاة اماراتية تنشر فيديو فاضح لزوجها في ليلة الدخله.. شاهد

* هل شاهدتم زوجة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد وهي بدون مكياج .. شاهدو كيف أشعلت الشارع القطري بظهورها المفاجئ والصادم ..وكم هو عمرها الحقيقي ..(فيديو)

Advertisements

* الفنان راغب علامة ينشر لأول مرة صورة زوجته ..لن تصدقو ان هذا الجمال موجود على الارض ..شاهدو صور لحورية الأرض التي ظهرت في لبنان

* هل تذكرون النجمة شمس الملا التي لعبت دور "صفا" في مسلسل باب الحارة .. شاهد الصور الفاضحة التي نشرتها وكيف استعرضت مفاتنها بطريقة صادمة وغير متوقعة

* فتاة سعودية تقدم لها عشرة عرسان فرفض والدها تزويجها .. فأنتقمت منه بطريقة لا تخطر على بآل أحد.. شاهد

* شاهدو كيف كان شكل الفنانة نسرين طافش قبل نفخ شفايفها وتكبير مؤخرتها... صور صادمة

* هل تخيلتم كيف كان شكل الفنانة ياسمين صبري قبل عشرين سنة .. لن تصدقو عند مشاهدتكم هذة الصورة !!

• تسريب صور فاضحة لابنة أمير خليجي وهي بين احضان فنان عربي شهير .. شاهد

-----------------------

مصادر اخرى سخرت من تلك الشائعات ونفتها جملة وتفصيلا ، مؤكدة ان الفنان الجسمي يتمتع بصحة جيدة ولم يصبه أي مكروة .

يأتي ذلك بالتزامن مع طرح الفنان حسين الجسمي أغنيته الجديدة "بنعدي"، التي أهداها إلى دول الخليج والعالم العربي، لبث روح التفاؤل والنظر إلى المستقبل بعزيمة وإصرار.

الأغنية من تأليف الشاعر أنور المشيري، وألحان فهد الناصر وتوزيع محمد همّام، وتحمل كثيرا من المشاهد الإنسانية التي يقوم بها من هم في مواجهة أزمة فيروس كورونا.

وتقول مقدمة الأغنية : "هي أزمة وتعدّي.. مرّينا بالأصعب، بإذن الله بنعدّي.. وعليها نتغلّب، كلـنا وإيـد بإيـد.. بالعزم والهِـمّـة، نقدر وماهو بعيد.. نتـجاوز الأزمـة".