شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن افعى "الكوبرا" القاتله تنام مع هذا الشاب ثلاث سنوات على سرير واحد .. لكنها في نهاية الأمر فاجئته بأمر مرعب لم يكن يخطر على بال أحد ..شاهد الصور والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - بالرغم من إطلاق أهالي بلدته الفلبينية لقب «ملك كوبرا» على حاوي الثعابين بيتر لينتوريو، إلا أن ذلك لم يحصنه ضد الموت بسم كوبرا قاتلة، كانت تعيش معه لمدة 3 سنوات كاملة، حتى أنها كانت تنام إلى جواره في السرير.

وقال موقع «أوديتي سنترال» الأميركي، إن الكوبرا وهي من الثعابين السامة للغاية لدغتها تكون قاتلة إذا لم يتلق صاحبها علاجا فوريا. ومع ذلك، فإن ملك الكوبرا كان قد تعرض للعديد من لدغات الثعابين على مر السنين، دون أن يتوفى إلا من لدغة أكثر ثعبان أحبه وسمح بالاقتراب منه.

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الأكثر غرابة، أن لينتوريو قال إنه لن يذهب إلى المستشفى في ذلك اليوم، واختار أن يشرب عددا قليلا من المشروبات الوقائية بدلا من ذلك ثم التوجه إلى المنزل للنوم على أمل أن العضة لن تؤثر عليه مثل سابقاتها. ولكن اتضح أنها الليلة الأخيرة لملك الكوبرا، حيث كانت تلك العضة بالذات هي التي أنهت حياته