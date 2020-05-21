شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. أفضل هدية تقدمها المملكة العربية السعودية للمغتربين اليمنيين على أراضيها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - شاهد.. أفضل هدية تقدمها المملكة العربية السعودية للمغتربين اليمنيين على أراضيها

بمناسبة العيد الوطني للجمهورية اليمنية المملكة العربية السعودية تقدم أفضل هدية للمغتربين اليمنيين على أراضيها

أعلنت شركة موبايلي عن عروض بمنشية العيد الوطني بمناسبة الذكرى الثلاثون لعيد الوحدة اليمنية احصل على المزيد من الخصومات على باقات الدقائق الدولية إلى اليمن بمناسبة اليوم الوطني لليمن ترقبوا تفاصيل العرض!

--------------------------------------------------------------------------------------------------

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

عاجل:الشيخ ياسر العواضي يتلقى قبل قليل ضربة ساحقة قصمت ظهره وصعقت كل شيوخ قبائل البيضاء..لن تصدق ما حدث ومن خذل العواضي وسلم رقبته للحوثيين

عاجل ...الرئيس هادي يباغت الجميع بهذا الاجراء الصادم الذي هز اركان الشرعية ولم يتوقعه احد او يخطر على بال لأنه سينسف حكومة معين عبد الملك من جذورها

عاجل..ليس الانتقالي ولا الشرعية ولا السعودية أو الامارات ..لن تصدق من سيكون الحاكم المطلق الذي سيحكم كل محافظات الجنوب بعد سقوط زنجبار واقتحام عدن

Advertisements

عاجل:سلطان عمان يتدخل بقوة ويقصم ظهر الانتقالي..والميسري يسقط مدينة زنجبار بسلاح فتاك لم يسبق استخدامه..والزبيدي يعتبرها خيانة سعودية لاسقاط الانتقالي

عاجل وخطير..الامارات تدق ساعة الصفر وتنفذ تهديدها لسحق قوات هادي..والمقاتلات الحربية الامارتية تباغت الجميع بخدعة عسكرية قلبت الامور راسا على عقب في ابين

عاجل وهااام ..الرئيس هادي يباغت الجميع ويطيح بالجنرال الاحمر والميسري والجبواني من مناصهم، والزبيدي يتقلد هذا المنصب الرفيع ويصبح جزء من الشرعية

عاجل وخطير:الزبيدي يغادر الرياض غاضبا ويرفض الشروط السعودية ويقسم بالله انه سيدفن القوات السعودية والشرعية وسيقيم دولة الجنوب المستقلة رغم انفهم

عاجل وخطير..قائد اللواء الخامس بدق ساعة الصفر ويقرع طبول الحرب ويقلب الطاولة فوق رؤوس الجميع ويعلن عن مفاجئة سارة ستثلج صدور كل ابناء الجنوب