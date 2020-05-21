شكرا لمتابعة خبر عن في العاصمة صنعاء .. وفاة ثلاثة قضاة بـ “كورونا” والتحفظ على جثامينهم (اسماء) وتسجيل حالات إصابات جديدة في ثلاث محافظات يمنية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - في العاصمة صنعاء .. وفاة ثلاثة قضاة بـ “كورونا” والتحفظ على جثامينهم (اسماء) وتسجيل حالات إصابات جديدة في ثلاث محافظات يمنية

كشف مصدر قضائي في صنعاء عن وفاة ثلاثة من القضاة، مساء الثلاثاء، بفيروس كورونا المستجد، بينما مليشيا الحوثي المدعومة من إيران وذراعها في اليمن، أجبرت أهاليهم على التكتم عن سبب الوفاة في إطار نهجها المتعمد للتستر على الوضع الوبائي الخطير في مناطق سيطرتها.

وقال المصدر ، إن القضاة اللذين توفوا هم القاضي عبدالله الجديري و القاضي علي العامري عضو نيابة بني مطر، والقاضي أحمد عباس عضو نيابة جزائية إب.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

عاجل:الشيخ ياسر العواضي يتلقى قبل قليل ضربة ساحقة قصمت ظهره وصعقت كل شيوخ قبائل البيضاء..لن تصدق ما حدث ومن خذل العواضي وسلم رقبته للحوثيين

عاجل ...الرئيس هادي يباغت الجميع بهذا الاجراء الصادم الذي هز اركان الشرعية ولم يتوقعه احد او يخطر على بال لأنه سينسف حكومة معين عبد الملك من جذورها

عاجل..ليس الانتقالي ولا الشرعية ولا السعودية أو الامارات ..لن تصدق من سيكون الحاكم المطلق الذي سيحكم كل محافظات الجنوب بعد سقوط زنجبار واقتحام عدن

عاجل:سلطان عمان يتدخل بقوة ويقصم ظهر الانتقالي..والميسري يسقط مدينة زنجبار بسلاح فتاك لم يسبق استخدامه..والزبيدي يعتبرها خيانة سعودية لاسقاط الانتقالي

Advertisements

عاجل وخطير..الامارات تدق ساعة الصفر وتنفذ تهديدها لسحق قوات هادي..والمقاتلات الحربية الامارتية تباغت الجميع بخدعة عسكرية قلبت الامور راسا على عقب في ابين

عاجل وهااام ..الرئيس هادي يباغت الجميع ويطيح بالجنرال الاحمر والميسري والجبواني من مناصهم، والزبيدي يتقلد هذا المنصب الرفيع ويصبح جزء من الشرعية

عاجل وخطير:الزبيدي يغادر الرياض غاضبا ويرفض الشروط السعودية ويقسم بالله انه سيدفن القوات السعودية والشرعية وسيقيم دولة الجنوب المستقلة رغم انفهم

عاجل وخطير..قائد اللواء الخامس بدق ساعة الصفر ويقرع طبول الحرب ويقلب الطاولة فوق رؤوس الجميع ويعلن عن مفاجئة سارة ستثلج صدور كل ابناء الجنوب

ولفت المصدر إلى أن مليشيا الانقلاب سلمت لأهالي الثلاثة القضاة شهادات وفاة تفيد أنهم توفوا بسبب التهاب رئوي حاد وهو التشخيص الطبي الذي تتبعه المليشيا لتوصيف حالة من يتوفون بالفيروس القاتل، ولكنها تحفظت على جثامين الثلاثة القضاة وامتنعت عن تسليمها لأهاليهم وأبلغتهم أنها ستقوم في وقت لاحق بإجراءات دفنهما بطريقتها الخاصة.

تسجيل حالات إصابات جديدة بكورونا في ثلاث محافظات يمنية

الى ذلك كشفت اللجنة الوطنية لمواجهة فيروس كورونا، اليوم الأربعاء، إحصائية جديدة لعدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا، والتي تم تسجيلها خلال الساعات الأخيرة في المحافظات اليمنية المحررة .

وذكرت اللجنة في احاطتها عن مستجدات الحالة الوبائية لفيروس كورونا أنه تم تسجيل (13) حالة إصابة جديدة بينها حالة وفاة في ثلاث محافظات.

وأوضحت اللجنة أن ثلاث حالات احداها حالة وفاة، سُجلت في محافظة حضرموت شرق البلاد، وحالتين في محافظة لحج، إضافة إلى ثمان حالات في محافظة حضرموت.

وأشارت اللجنة الى أن إجمالي الحالات المؤكدة منذ العاشر من أبريل ارتفع إلى غاية اليوم، إلى (180) حالة بينها (29) وفاة و(5) حالات تعافي.