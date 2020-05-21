توزيع 350 سلة غذائية للجالية الفلسطينية بصنعاء

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

دشنت مؤسسة يمن فلسطين للتنمية والاستجابة الانسانية بصنعاء الاربعاء مشروع توزيع السلة الرمضانية الغذائية للجالية الفلسطينية باليمن والمجتمع المضيف من الاسر اليمنية المتضررة.

وفي التدشين أشار وكيل هيئة الزكاة لقطاع التوعية والتأهيل احمد مجلي إلى هذه اللفتة الكريمة التي تبنتها مؤسسة يمن فلسطين وهيئة الزكاة لتقديم المساعدات من السلال الغذائية الرمضانية للجالية الفلسطينية باليمن .

واعتبر تدشين توزيع هذه السلة الغذائية رسالة وفاء من ابناء اليمن إلى أخوانهم الفلسطينيين سواء كانوا في فلسطين أو في المهجر وتزامنا مع يوم القدس العالمي، مؤكداً استمرار موقف اليمن الداعم والمساند للقضية الفلسطينية حتى تحرير كافة الاراضي الفلسطينية من الاحتلال الغاصب.

Advertisements

فيما أوضح المدير التتفيذي لمؤسسة يمن فلسطين ابراهيم الكبسي ان المشروع يأتي في إطار التعاون والشراكة مع هيئة الزكاة وسبأفون وشركة يمن ارمورد ومؤسسة السلام التجارية وجمعية كنعان لفلسطين لدعم الجالية الفلسطينية الموجودة بصنعاء وبعض الأسر اليمنية المتضررة من العدوان .

وأكد أن المؤسسة تستهدف توزيع 350 سلة غذائية والبرشورات التوعوية للوقاية من فيروس كورونا للجالية الفلسطينية وبعض الأسر اليمنية في إطار مشاريع المؤسسة لمناصرة القضية الفلسطينية واحياء الذكرى السنوية ليوم القدس العالمي.

واشاد الكبسي بدور الجهات الداعمة وفي مقدمتها هيئة الزكاة على الجهود المبذولة في سبيل توفير هذه السلة الغذائية لاشقائنا من الجالية الفلسطينية بصنعاء.

فيما أعرب اشرف خليل عن الجالية الفلسطينية عن الشكر والتقدير لمؤسسة يمن فلسطين وهيئة الزكاة وكافة الداعمين على جهودهم المبذولة في توفير السلال الغذائية الرمضانية لـ300 اسرة فلسطينية متواجدة في صنعاء.