الفلكي الشوافي يعلن موعد عيد الفطر المبارك 1441 هجرية

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

كشف الفلكي عدنان الشوافي “الخبير الدولي للفيزياء الفلكية” عن موعد عيد الفطر المبارك.

وقال في منشور على صفحته بالنسبة موعد تحري الهلال/ يوم الشك/يوم الغيم/ليلة 30 من رمضان تكون من بعد غروب شمس 29 من شهر رمضان 1441 هجري الموافق الجمعة 22 مايو 2020، في ذات اليوم يغرب قرص القمر قبل غروب قرص الشمس على غرب اليمن بحوالي 10 دقائق و قبل ان يتحقق كذلك الاقتران المركزي (ولادة الهلال فلكيا) و يكون حكم رؤية الهلال مستحيلة وهذا ما نؤكده بشهادتنا هذة بالحساب الفلكي، وعليه يوم السبت متمم لشهر رمضان وبالتالي يكون عيد الفطر يوم الأحد الموافق 24 مايو 2020 (غرة شهر شوال 1441 هجرية).