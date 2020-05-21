شكرا لمتابعة خبر عن الانتقالي : يدفع بميناء العاصمة الموقتة عدن الى وضعه بالقائمة السوداء عالميا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حذر مسؤول يمني امس (الأربعاء) من وضع ميناء عدن، أحد أكبر الموانئ اليمنية، على القائمة السوداء نتيجة عدم امتثاله للمدونة الدولية لتأمين الموانئ.

وأوضح المصدر المسؤول في قوات خفر السواحل اليمنية، الذى فضل عدم ذكر أسمه لوكالة أنباء ((شينخوا))، أن المجلس الانتقالي الجنوبي (مطالب بالانفصال) نشر منذ أسابيع قوات أمنية وعسكرية تابعة له تحت ما يسمى "الإدارة الذاتية للجنوب"، في ميناء عدن، بدلا عن قوات خفر السواحل المتخصصة بأمن الميناء.

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وأضاف "تقوم قوات الانتقالي حاليا بعملية تسيير الميناء بطريقة عشوائية وغير قانونية ومخالفة للقواعد الدولية المتعارف عليها".

وأشار المصدر إلى أن هذه الإجراءات تهدد بوضع الميناء في القائمة السوداء لأنه لا يمتثل للمدونة الدولية لتأمين الموانئ.

واليمن تمتثل للمدونة الدولية لأمن الموانئ التي وضعتها المنظمة البحرية الدولية (IMO)، وهي منظمة أممية مسؤولة عن إضفاء السلامة لأمن السفن والموانئ.

وميناء عدن، الواقع على خليج عدن هو أكبر الموانئ الطبيعية عالميا، الا أنه افتقد خلال عشرات السنوات حضوره نتيجة فشل الإدارة والصراعات المستمرة في اليمن.

ويقع ميناء عدن، في مدينة عدن جنوبي اليمن، والخاضعة منذ أغسطس الماضي لسيطرة قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بالانفصال.

ونهاية أبريل الماضي، أعلن المجلس الانتقالي "الإدارة الذاتية للجنوب"، فيما اعتبرت الحكومة اليمنية المعترف بها أن هذا الإعلان يعد "تمرداً واضحاً على الحكومة الشرعية وانقلاباً صريحاً على اتفاق الرياض ومؤسسات الدولة".