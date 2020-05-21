شكرا لمتابعة خبر عن الشيخ العمراني : يصدر فتوى جديدة بشأن صلاة العيد وكيفية صلاتها في المنازل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدر القاضي العلامة محمد بن إسماعيل العمراني مفتي الجمهورية اليمنية امس الأربعاء فتوى بشأن إقامة صلاة العيد في ظل تفشي وباء فيروس كورونا.

وأوضح القاضي العمراني في منشور له بصفحته بالفيسبوك –في سياق رده على عدد من الأسئلة ومنها سؤال عن جواز صلاة العيد في المنازل خاصة في البلدان التي بها حظر للصلاة جماعة بسبب فيروس كورونا بأن صلاة العيد جائزة في المنزل وبدون خطبة في ظل تفشي جائحة كورونا.

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وقال القاضي العمراني في نص الفتوى: " صلاة العيد جائز إقامتها في المنازل وبدون خطبة".