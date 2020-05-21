شكرا لمتابعة خبر عن اخر مستجدات للمواجهات بين قوات الشرعية والمجلس الانتقالي .. بالتزامن مع تعزيزات عسكرية للجيش الوطني الى أبين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر ميدانية بمحافظة أبين، امس الاربعاء، بوصول تعزيزات عسكرية لقوات الجيش اليمني إلى منطقة شقرة الساحلية بالمحافظة، قادمة من المنطقة العسكرية الاولى بمحافظة حضرموت.

وذكرت المصادر ، أن التعزيزات تتضمن أسلحة ودبابات ومدرعات للمشاركة في المعارك الدائرة بين قوات الجيش ومليشيا المجلس الانتقالي الجنوبي شرقي مدينتي زنجبار و شقرة.

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واشارت المصادر الى أن قوات الجيش نفذت عملية التفاف على مليشيا الانتقالي بابين بجبهة الطرية، تمكنت خلالها من اغتنام ثلاثة أطقم باسلحتها.

يأتي ذلك في وقت، شنت فيه مليشيا الانتقالي، امس هجوماً على معسكر تابع لقوات الجيش بمديرية المحفد بالمحافظة؛ وفقا لمصادر عسكرية مطلعة.

وأوضحت المصادر بإن مليشيا الانتقالي هاجمت معسكر ضيعمان الذي يقوده العميد لؤي الزامكي في المحفد في محاولة لتخفيف الضغط على زنجبار.

وبينت المصادر بأن مواجهات عنيفة دارت قرب المعسكر سقط فيها قتلى وجرحى من الجانبين، نافية الأنباء التي تحدثت عن سقوط المعسكر بيد مليشيا الانتقالي.

وتتواصل المعارك، لليوم العاشر على التوالي، بالتزامن مع وصول عيدروس الزبيدي رئيس ما يسمى بالمجلس الانتقالي، الى العاصمة السعودية الرياض للتشاور حول وقف التصعيد والبدء فورا بتنفيذ إتفاق الرياض.