شكرا لمتابعة خبر عن بعد هزائم متتالة وعشرات القتلى .. إنكسار الحوثيين شمالي غرب الضالع ومقاتلات التحالف تدمر تعزيزات عسكرية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أوقعت القوات المشتركة، امس الأربعاء، قتلى بصفوف جماعة الحوثي، خلال تصديها لهجومين لعناصر الحوثي، غربي مديرية قعطبة، شمالي غرب محافظة الضالع.

وذكر المركز الاعلامي لمحور الضالع في بيان ، أطلع عليه المشهد اليمني ، بإن القوات المشتركة، كبدت جماعة الحوثيعشرات القتلى والجرحى في صفوفها، وأجبرتها على التراجع.

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وشنت مقاتلات التحالف العربي، صباح امس الاربعاء، عدة غارات، على تعزيزات عسكرية شمالي شرق مديرية الحشاء. وألحقت الضربات الجوية خسائرة كبيرة في الأرواح والعتاد العسكري للحوثيون.

وشهدت جبهات المحافظة هدوء حذر خلال الايام الماضية، بالتزامن مع اشتعال جبهات البيضاء ومأرب.