شكرا لمتابعة خبر عن مصادر : تكشف عن اتفاق يلوح بالافق ينص على تشكيل حكومة من 24 وزيرا برئاسة هذه الشخصية وبمشاركة الانتقالي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - افادت مصادر مطلعة ان اتفاقا وشيكا سيتم توقيعه في الرياض ينص على تشكيل حكومة من 24 وزيرا يختار رئيس الوزراء معين عبدالملك منها 14 وزيرا وللرئيس هادي اختيار وزيرين هما الدفاع والخارجية بينما المجلس الانتقالي اختيار ثمانية اعضاء من الحكومة.

وأفادت المصادر ان للرئيس الوزراء اختيار اعضاء الحكومة 14 عضو بتشاور مع الأحزاب السياسية وان يكون الأعضاء ذو كفاءه ولم يسبق له ان شارك في اي حكومة اثناء فتره الحرب.

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المصادر أكدت ان رئيس الوزراء معين عبدالملك خلال الفتره الماضية طلب من رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني عدد من الترشيحات لشغل عدد من المناصب كما طلب من بعض الأحزاب السياسية وليس كلها ترشيح بعض الاسماء.

وتاتي تلك الانباء في الوقت الذي يقوم فيه رئيس مايسمى المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي بزيارة للرياض بدعوة سعودية .