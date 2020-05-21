شكرا لمتابعة خبر عن خبير عسكري سعودي : لا فرق بين الإخوان والحوثي فكل منهما أشد خطرا من الآخر .. تفاصيل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - باحثون وخٌبراء عسكريون سعوديون: المجلس الانتقالي الجنوبي نجح في فضح خيانات "إخوان اليمن".

نبه المغردان السعوديان الشهيران ، التحالف من "خيانات" و"خطورة" "إخوان اليمن" وسيطرتهم على الجيش في استنزاف التحالف وضرب الثقة بالشرعية.

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الكاتب والباحث السياسي السعودي يحيى التليدي كتب يقول في تويتر: "حقيقة لا تقبل الجدل.. المجلس الانتقالي نجح في فضح خيانات "إخوان اليمن" وأن هدفهم استنزاف ‎التحالف وفقدان الثقة في الشرعية.. لذلك- بحسب التليدي- "لا بد من تحييدهم تماماً عن الجيش اليمني وإدارة العملية السياسية."

مضيفاً إن "الخيانات ما زالت مستمرة في الجبهات، وبعض الانتصارات التي تدعيها الشرعية غير حقيقية."

‎بدوره الخبير العسكري السعودي، اللواء الركن د. زايد العمري، غرد: "‏في اليمن كل شيء واضح للعيان إلا عند بعض الناس يلف ويدور حول نفسه لعله في الأخير لا يجدها."

متابعا: "لا فرق بين الإخوان والحوثي فكل منهما أشد خطرا من الآخر، اطردوهم من الشمال والجنوب".