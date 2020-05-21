وردنا للتو : وزير في الشرعية الحكومة بدأت التحرك وطلبت المساعدة من قوات دولية

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عدن - ياسمين التهامي - قال وزير الثروة السمكية فهد كفاين إن سفينة تحمل ركاباً بين محافظتي حضرموت وأرخبيل سقطرى فقد الاتصال بها أثناء توجهها إلى الأرخبيل”.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” عن الوزير كفاين “أن السفينة (المنار) أبحرت من ساحل حضرموت قبل يومين وعلى متنها ركابا من أهالي الأرخبيل قبل أن تعلن السلطات المحلية في سقطرى عن فقدان الاتصال بالسفينة.

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وأشار إلى أن القوات البحرية تقوم بعمليات البحث وأنه تم طلب المساعدة أيضا من القوات الدولية المتواجدة في المنطق.

وأمس الثلاثاء قال مسؤول حكومي، إنه تم فقد الاتصال بسفينة صغيرة على متنها 20 شخصا قبالة سواحل جزيرة سقطرى بالمحيط الهندي.

وأوضح المسؤول، أن سفينة صغيرة تنقل بضائع تجارية أبحرت السبت، من لسان بحري في محافظة حضرموت (شرق) متجه إلى محافظة أرخبيل سقطرى الواقعة في المحيط الهندي،ولا تزال مفقودة.

وأشار إلى أن السفينة كانت متوقع وصولها خلال يومين، غير أنه طاقم السفينة اتصل بالسلطات المحلية في سقطرى صباح الاثنين، وطلب النجدة إثر تسرب مياه وحدد الإحداثيات على بعد 47 ميل من سواحل مديرية قلنسية بسقطرى، بالتزامن مع رياح شديدة وأمواج.