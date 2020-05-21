شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن فتاة تشتكي للفنان عادل إمام أن زوجها كل مايدخل عليها ليعاشرها يشوفها قرد ..شاهد كيف عالجها الزعيم ..فيديو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - في ظل الحجر المنزلي الذي تسبب به فيروس كورونا ، يعيد رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداول مقاطع الفيديو المضحكة للترويح عن انفسهم والتخلص من كآبة الحجر المنزلي .



خلال اليومين الماضيين انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من فلم "حسن ومرقص" للممثل المصري ، الزعيم عادل إمام ، والفنان العالمي الراحل عمر الشريف .

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• فتاة تشتكي للفنان عادل إمام أن زوجها كل مايدخل عليها ليعاشرها يشوفها قرد ..شاهد كيف عالجها الزعيم ..فيديو

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ويلعب الزعيم بالفلم دور قس مسيحي لكنه يتنكر بشخصية الشيخ المسلم حسن العطار .

وخلال المقطع المتداول يقع الزعيم في ورطه عندما تم اختياره ليلقي درس ديني في احد المساجد ، ويجيب على اسئلة الحاضرين .

واحتشدت القرية إلى منزل الشيخ حسن العطار للتبرك به ومن بينهم إمرأة قالت له أن زوجها عندما يقترب منها لمعاشرتها يشوفها قرد وعندها سبعة اولاد منه ، وقد ذهبت إلى معظم المشائخ وإلى القسيس لكنها لم تجد العلاج ، فرد عليها الشيخ حسن العطار بقوله ، الشافي هو الله ، ولف يده على رأسها ، فذهبت وهي راضية ومتيقنة بالشفاء .