شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن رامز جلال يتجاوز الخطوط الحمراء.. وموجة غضب واسع ضد قناة MBC بسبب هذة المقاطع من حلقة اليوم في برنامج "رامز مجنون رسمي" .. شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - استضاف برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي" الذي تبثه قناة MBC في حلقة اليوم الممثل المصري "محيي إسماعيل” والذي يبلغ من العمر 73 عاماً.

وتعرضت حلقة اليوم الى ردود افعال واسعة وغاضبة ضد رامز جلال، بسبب استضافته الفنان محيي اسماعيل وإذلاله في فقرات البرنامج دون مراعاة تقدم سنة.

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وعلى الرغم من أن رد فعل الممثل المصري كان نوعاً ما طبيعي إلا أن الجمهور تعاطف معه بشكل كبير خصوصاً عند سقوطه في الفخ الأخير وهو عبارة عن بركة المياه.



فريق العمل قام بعمل مونتاج للفخ الأخير و اكتفوا ببث لحظة سقوطه من دون أن يظهروا باقي التفاصيل مما أثار التساؤل ما إذا كان محيي قد تعرض لإصابة بسبب سقوطه.