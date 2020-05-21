شكرا لمتابعة خبر عن عاجل:سلطان عمان يتدخل بقوة ويقصم ظهر الانتقالي..والميسري يسقط مدينة زنجبار بسلاح فتاك لم يسبق استخدامه..والزبيدي يعتبرها خيانة سعودية لاسقاط الانتقالي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل:سلطان عمان يتدخل بقوة ويقصم ظهر الانتقالي..والميسري يسقط مدينة زنجبار بسلاح فتاك لم يسبق استخدامه..والزبيدي يعتبرها خيانة سعودية لاسقاط الانتقالي

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