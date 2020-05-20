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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تسجيل 12 إصابة جديدة بكورونا في اليمن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 مايو 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة فيروس كورونا الأربعاء، تسجيل حالة وفاة واحدة و12 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.
وذكرت اللجنة عبر حسابها على "تويتر" أن الإصابات الجديدة والوفاة موزعة كالتالي: حالة وفاة و3 إصابات بحضرموت، و8 إصابات في تعز، وإصابتان في لحج.
وأوضحت أن عدد حالات الإصابة المؤكدة التراكمي ارتفع منذ 10 أبريل/ نيسان الماضي إلى 180 حالة، بينها 29 وفاة، و5 حالات تعافي..
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