شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تسجيل 12 إصابة جديدة بكورونا في اليمن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة فيروس كورونا الأربعاء، تسجيل حالة وفاة واحدة و12 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وذكرت اللجنة عبر حسابها على "تويتر" أن الإصابات الجديدة والوفاة موزعة كالتالي: حالة وفاة و3 إصابات بحضرموت، و8 إصابات في تعز، وإصابتان في لحج.

وأوضحت أن عدد حالات الإصابة المؤكدة التراكمي ارتفع منذ 10 أبريل/ نيسان الماضي إلى 180 حالة، بينها 29 وفاة، و5 حالات تعافي..