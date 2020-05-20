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تواصل أعمال حملة النظافة الشاملة في حوطة لحج

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 مايو 2020

تواصل أعمال حملة النظافة الشاملة في حوطة لحج

متابعات_ الخليج 365

تواصلت صباح اليوم الأربعاء في مديرية الحوطة عاصمة محافظة لحج ولليوم الثاني على التوالي أعمال حملة النظافة الشاملة وتصفية المناهل وشبكة الصرف الصحي التي ينفذها المجلس الانتقالي الجنوبي بالمحافظة بدعم وتمويل من المغتربين بالشعيب الضالع.

 

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وجرى صباح ومساء اليوم وبإشراف رئيس القيادة المحلية لانتقالي الحوطة وضاح الحنيشي رفع مئات الأطنان من مخلفات القمامة المتكدسة في شوارع وأحياء مدينة الحوطة التي تعاني وضعا مأساويا جراء تنصل السلطات المحلية عن تأدية مهامها تجاه المدينة وابناءها.

 

وكان رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي محافظة لحج المحامي رمزي الشعيبي قد أشرف صباح الثلاثاء ١٩ مايو ٢٠٢٠ وبمعية رئيس انتقالي الحوطة وضاح الحنيشي والأستاذ ايمن مشيحري مشرف الحملة والأستاذ محمد الرجاعي مدير صندوق النظافة والتحسين في المحافظة وآخرون، على تدشين عملية النظافة ورفع القمامات المكدسة في مدينة الحوطة.

 

وعبر أبناء مديرية الحوطة عن شكرهم وتقديرهم للدعم الذي قدمه إخوانهم المغتربون في الشعيب، الضالع، وكذلك الجهود التي تبذلها القيادة المحلية لانتقالي لحج ممثلة برئيس القيادة المحلية المحامي رمزي الشعيبي للتخفيف من معاناتهم والإسهام في تنفيذ حملة النظافة الشاملة.

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