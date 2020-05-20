أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 مايو 2020 عدن - الخليج 365 ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الأربعاء الموافق 20 مايو 2020 وهي كالتالي :

وفاة موظف أممي بفيروس كورونا في صنعاء https://www.elyamnelaraby.com/480730/ قيادي جنوبي يكشف لــ”الخليج 365” الأسباب المباشرة لإعلان الإدارة الذاتية للجنوب https://www.elyamnelaraby.com/480738/ قرقاش: مؤسف أن يعلق وزير الخارجية اليمني تقصير حكومته على شماعة الإمارات https://www.elyamnelaraby.com/480739/ بن لغبر: لولا الإمارات لما كانت هناك حكومة ولا رئاسة يمنية https://www.elyamnelaraby.com/480741/ الخدمة المدنية تعلن إجازتي العيد الوطني 22 مايو وعيد الفطر المبارك https://www.elyamnelaraby.com/480760 1500 مستفيد من مشروع كسوة العيد في ست محافظات Advertisements https://www.elyamnelaraby.com/480778/ مناقشة مستوى اعمال النظافة والتحسين بمديرية سيئون https://www.elyamnelaraby.com/480786 عبور 11 شاحنة منفذ الوديعة تحمل مساعدات اغاثية لعدد من المحافظات https://www.elyamnelaraby.com/480797/ تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المناطق المحررة https://www.elyamnelaraby.com/480803/ رصد خروقات إخوانية لوقف إطلاق النار في أبين https://www.elyamnelaraby.com/480811/ نظارة طفل نازح عرضت في مزاد إلكتروني تتحول إلى قصة إنسانية ملهمة https://www.elyamnelaraby.com/480822 تدشين حملة توعوية للوقاية من فيروس كورونا في سيئون https://www.elyamnelaraby.com/480826/

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