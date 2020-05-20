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أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 مايو 2020

أبرز عناوين

عدن - الخليج 365

ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الأربعاء الموافق 20 مايو 2020 وهي كالتالي :

 

وفاة موظف أممي بفيروس في صنعاء

 

https://www.elyamnelaraby.com/480730/

 

قيادي جنوبي يكشف لــ”الخليج 365” الأسباب المباشرة لإعلان الإدارة الذاتية للجنوب

 

https://www.elyamnelaraby.com/480738/

 

قرقاش: مؤسف أن يعلق وزير الخارجية اليمني تقصير حكومته على شماعة الإمارات

 

https://www.elyamnelaraby.com/480739/

 

بن لغبر: لولا الإمارات لما كانت هناك حكومة ولا رئاسة يمنية

 

https://www.elyamnelaraby.com/480741/

 

الخدمة المدنية تعلن إجازتي العيد الوطني 22 مايو وعيد الفطر المبارك

 

https://www.elyamnelaraby.com/480760

 

1500 مستفيد من مشروع كسوة العيد في ست محافظات

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https://www.elyamnelaraby.com/480778/

 

مناقشة مستوى اعمال النظافة والتحسين بمديرية سيئون

 

https://www.elyamnelaraby.com/480786

 

عبور 11 شاحنة منفذ الوديعة تحمل مساعدات اغاثية لعدد من المحافظات

 

https://www.elyamnelaraby.com/480797/

 

تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المناطق المحررة

 

https://www.elyamnelaraby.com/480803/

 

رصد خروقات إخوانية لوقف إطلاق النار في أبين

 

https://www.elyamnelaraby.com/480811/

 

نظارة طفل نازح عرضت في مزاد إلكتروني تتحول إلى قصة إنسانية ملهمة

 

https://www.elyamnelaraby.com/480822

 

تدشين حملة توعوية للوقاية من فيروس كورونا في سيئون

 

https://www.elyamnelaraby.com/480826/

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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