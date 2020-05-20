شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هادي يتلقى برقية تهنئة من امبراطور اليابان بمناسبة العيد الوطني(22 مايو) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تلقى الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، برقية تهنئة من امبراطور اليابان نارو هيتو، هنأه فيها بمناسبة العيد الوطني الـ 30 للجمهورية اليمنية (22 مايو)، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.



وقال امبراطور اليابان في البرقية"بمناسبة العيد الوطني للجمهورية اليمنية، يسعدني كثيراً ان ابعث لفخامتكم بأحر التهاني القلبية وتمنياتي الصادقة لفخامتكم بالسعادة ولشعبكم مزيداً من الرخاء والازدهار".

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