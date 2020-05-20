رصد خروقات إخوانية لوقف إطلاق النار في أبين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

قال العقيد زيد قاسم محسن المحرمي، ركن إمداد كتيبة اللواء حزم، إن المليشيات الإخوانية قامت، اليوم الأربعاء، بالاعتداء على مواقع القوات الجنوبية في جبهة الشيخ سالم شرق مدينة زنجبار محافظة أبين في اختراق واضح لوقف إطلاق النار.

وأضاف المحرمي، إن الخروقات الإخوانية ارتكبت وقت مرور المركبات والسيارات الساعة الواحدة ظهر الأربعاء، وتمثلت بقيام المليشيات الإخوانية بإطلاق النار على مواقعنا من مختلف الأسلحة الثقيلة والخفيفة.

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ونقل موقع نيوز يمن عن المحرمي، أن وقف إطلاق النار بدأ بعد جهود قبلية في محافظة أبين، لافتاً إلى أن القوات المسلحة الجنوبية التزمت بالقرار وكذا بعدم الرد على خروقات المليشيات الإخوانية مع الاحتفاظ بحق الرد في الوقت المناسب.

وأكد العقيد المحرمي أن المليشيات الإخوانية تريد خلط الأوراق وإشعال الفتن في المنطقة، ولكن تم تفويت هذه الفرصة عليه مما جعلها تتوقف عن إطلاق النار

في سياق منفصل، أفادت مصادر في المقاومة الجنوبية في المحفد لـ"نيوزيمن"، أن المقاومة بالمحفد هاجمت الأربعاء معسكر "ضيعمان" الواقع غرب مديرية المحفد التابع للقائد الإخواني لؤي الزامكي.

وأضافت المصادر في المقاومة بالمحفد إن الهجوم أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى والأسرى بصفوف مليشيا الإخوان