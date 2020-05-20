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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المناطق المحررة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 مايو 2020
عدن - الخليج 365
أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة فيروس كورونا، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 13 حالة إصابة جديدة بالفيروس، خلال الساعات الماضية .
وأوضحت اللجنة في تغريدة لها بتويتر، "أن الحالات توزعت على 3 حلالات في حضرموت بينها حالة وفاة، وحالتين في لحج و9 حالات في تعز" .
وذكرت اللجنة أنه بهذا العدد يرتفع إجمالي الحالات المؤكدة منذ العاشر من أبريل إلى (180) حالة بينها (29) وفاة و(5) حالات تعافي
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