اجتماع بسيئون يناقش الإجراءات المتعلقة بنقل العالقين اليمنيين من الخارج

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 مايو 2020 متابعات_ الخليج 365 ناقش اجتماع عقد بمدينة سيئون محافظة حضرموت ،اليوم، برئاسة وكيل المحافظة لشئون الوادي والصحراء عصام الكثيري ،الإجراءات الخاصة بنقل العالقين اليمنيين في كل من الأردن ومصر والهند وآليات وصولهم إلى مواقع سكنهم مباشرة ، وفقا لوكالة سبا الشرعية.

وجرى في الاجتماع الذي ضم مدير عام مطار سيئون الدولي علي باكثير ومدير عام السياحة بالوادي والصحراء علي السقاف ومدير عام الشئون الاجتماعية والعمل بالوادي والصحراء الدكتور عبد الله باجهام ومندوب مكتب الصحة في المطار الدكتور عبد الباسط الزبيدي ومدير وحدة الحماية الأمنية بالمطار Advertisements العميد ركن سعيد لحمر ،تداول جملة من المقترحات بشأن تأمين إحتياجات المطار من المعدات والتجهيزات الفنية الصحية وكذلك الكوادر الصحية الكافية للتأكد من سلامة الواصلين إضافة الى إحتياجات المطار من مواد التعقيم والتنظيف اللازمة وكذا الإجراءات الخاصة بمتابعة أحوال الواصلين عبر فرق الاستجابة الصحية. وأكد الوكيل الكثيري حرص السلطة المحلية على توفير وسائل الحماية اللازمة للكوادر الصحية والأمنية وعمال الشركة الناقلة وعمال الخدمات بالمطار من أجل سلامتهم وتمكينهم من تقديم الخدمات اللازمة للعالقين عند وصولهم .

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