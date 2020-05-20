مركز الملك سلمان يدشن مشروع الامداد المائي والاصحاح البيئي في عدن وحجة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية ،اليوم، العمل بصهاريج مياه مشروع الامداد المائي والاصحاح البيئي وتوزيع الدفعة الثانية من حقائب النظافة للنازحين بمديريات حيران وميدي وعبس وحرض بمحافظة حجة، وفقا لوكالة سبا الشرعية.



وأوضح ممثل المركز في المحافظة ،بأن هذه المشاربع تعد إستجابة سريعة من مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الانسانية لتلبية احتياجات النازحين في مديريات ميدي وعبس وحيران وحرض وابناء المديريات المحيطة في توفير المياه الصالحة للشرب وكذلك الصالحة للاستخدام من خلال تاهيل الابار وانشاء محطات التحلية وتوزيع الحقائب الصحية وحملات النظافة والرش.

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وعبر مدير مديرية ميدي العميد علي سراج وممثلين عن السلطة المحلية و الوحدة التنفيذية للنازحين بالمحافظة عن شكرهم وتقديرهم للاشقاء في المملكة العربية السعودية والقائمين على مركز الملك سلمان للاعمال الانسانية ومؤسسة طيبة للتنمية.

كما واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ،بتنفيذ مشروع الاستجابة الطارئة للنظافة والإصحاح البيئي في مديريتي دار سعد والشيخ عثمان ببعدن من خلال حملات رش للمبيدات الحشرية وتوفير حاويات القمامة والمستلزمات المتعلقة بالنظافة، وتوزيع العمالة على أماكن نطاق العمل، بالإضافة إلى تنفيذ حملة لرفع المخلفات والنفايات من المديريتين ونقلها إلى مكب النفايات.

ويقوم المشروع على مدى خمسة أشهر بحملات رش المبيدات وتوفير حاويات القمامة وعربات نقل الأتربة، والتعاقد مع 160 عاملاً وعاملة نظافة، بالإضافة إلى توفير الزيوت والمحروقات وقطع الغيار لآليات نقل المخلفات، والتعاقد مع معدات نقل ثقيل، و توفير مستلزمات متعلقة بالنظافة، يستفيد منها 865,000 فرد، بما يسهم في الحد من انتشار الأوبئة والأمراض التي تنجم من تكدس النفايات، لتحقيق الأمن الصحي والإصحاح البيئي، وضمان السلامة العامة، في اتجاه تحسين واستدامة الخدمات الأساسية في المحافظة.