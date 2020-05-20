شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عبور 11 شاحنة منفذ الوديعة تحمل مساعدات اغاثية لعدد من المحافظات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عبرت منفذ الوديعة البري ،خلال الفترة من 16 مايو 2020م وحتى 19 مايو 2020م الجاري ، 11 شاحنة إغاثية تحمل مساعدات اغاثية لعدد من المحافظات، وفقا لوكالة سبا الشرعية.



وتحتوي المساعدات على 1,873 سلة غذائية تزن 206 أطنان، و 5,000 كرتون تمور تزن 49 طنا، تستهدف محافظات حجة، تعز، حضرموت، مأرب، عدن.

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