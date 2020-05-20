شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر توزيع السلال الغذائية لمرضى الثلاسيميا وخلايا الدم بالمكلا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 مايو 2020 متابعات_ الخليج 365 دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ،اليوم، مشروع توزيع 300 سلة غذائية، لمرضى الثلاسيميا وأمراض خلايا الدم وأسرهم في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت، يستفيد منها 1,800 فرد، بالتعاون مع مؤسسة سدن للثلاسيميا وأمراض الدم الوراثية، وائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية، وفقا لوكالة سبا الشرعية.

Advertisements وأوضح مدير البرامج والمشاريع في منظمة ائتلاف الخير للإغاثة صالح بامخشب، أنه سيتم تخصيص 250 سلة غذائية إضافية لأسر المرضى. كما وزع المركز 3,125 كرتون تمور للأسر الأشد فقرًا والنازحين من الجوف في محافظة مأرب، استفاد منها 2,125 أسرة.

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