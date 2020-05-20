شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 1500 مستفيد من مشروع كسوة العيد في ست محافظات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 مايو 2020 Advertisements متابعات_ الخليج 365 استفاد الف و ٥٠٠ فرد من أبناء الأسر النازحة والأيتام والأسر المحتاجة والمعاقين في ٦ محافظات من مشروع كسوة العيد الذي تنفذه مؤسسة البادية للتنمية والأعمال الإنسانية بتمويل عدد من المؤسسات المحلية والدولية، وفقا لوكالة سبا الشرعية.

وأوضح مدير إدارة البرامج والمشاريع بمؤسسة البادية رئيس لجنة برامج الخير الرمضانية مجدي باشعيوث بأن المشروع استهدف محافظات عدن، لحج، الحديدة، صنعاء، حضرموت، شبوة..مشيراً الى أن المشروع يأتي ضمن برامج الخير الرمضانية التي أطلقتها مؤسسة البادية لهذا العام 1441هـ ويهدف لمساعدة الكثير من الأسر المحتاجة.

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