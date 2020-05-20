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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هادي يتلقى برقية تهنئة من نظيره الهندي بمناسبة العيد الوطني 22 مايو والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 مايو 2020
متابعات_ الخليج 365
تلقى الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية ،اليوم، برقية تهنئة من نظيره الهندي رام ناث كوفيند، هنأه فيها بمناسبة العيد الوطني الـ 30 للجمهورية اليمنية (22 مايو)، وفقا لوكالة سبا الشرعية.
وقال الرئيس الهندي في البرقية"أغتنم هذه الفرصة لأتقدم بتحياتي الحارة وتهاني القلبية لفخامتكم وشعب اليمن الصديق نيابة عن حكومة وشعب الهند في يومكم الوطني 22 مايو".
واضاف"إن للهند واليمن تاريخ طويل من التجارة والتواصل النابض بالحياة بين الشعبين ،وإن الهند تولي أهمية كبيرة لعلاقاتها مع اليمن وكصديق قديم، وتظل الهند ملتزمة بقوة ببقاء يمن مستقر يساهم في السلام والأمن الإقليميين ،و نتمنى عودة مبكرة للسلام والازدهار لأمتكم".
وعبر الرئيس الهندي عن تمنايته بالصحة والسعاد لفخامة الرئيس ،والتقدم المستمر والازدهار للشعب اليمني..مؤكداً وقوف بلاده مع اليمن في المعركة الجماعية ضد جائحة كورونا.
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